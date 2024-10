KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu steigenden Krankenkassenbeiträgen:

"Einen so starken Anstieg hat es in den vergangenen 50 Jahren nicht gegeben. Jetzt rächt sich, dass diverse Gesundheitsminister die langanhaltende Phase der "Superkonjunktur" nach der Finanzkrise 2009 nicht genutzt haben, um die Kassen fit für schwierige Zeiten zu machen. Im Gegenteil: Sie haben teure Reformen auf den Weg gebracht, die nun ihren Tribut fordern. Schon damals hatten übrigens Experten Strukturreformen dringend angemahnt. Schließlich schwammen die Kassen eine Zeit lang nur deshalb im Geld, weil es einen bis dato ungeahnten Zuwachs an sozialversicherungspflichtigen Jobs gab. Es war immer klar, dass diese Entwicklung irgendwann zu Ende sein würde. Auch Lauterbach trägt eine Mitschuld am Desaster."/DP/jha