MÜNSTER (dpa-AFX) - "Westfälische Nachrichten" zu Krankenkassenbeiträgen:

"Die Schieflage im Gesundheitssystem fußt vor allem auf der Trennung zwischen gesetzlich und privat Versicherten. Eine Abschaffung der Zwei-Klassen-Medizin, in der getrennte Wartezimmer noch das kleinste Übel sind, könnte die Beiträge laut Experten um bis zu drei Prozentpunkte senken. Nun ist ein solcher Schritt von einer Koalition, die sich nicht einmal auf die Höhe der Beitragsbemessungsgrenze für das kommende Jahr einigen will, nicht zu erwarten. So bleibt nur eins: Zusatzbeiträge vergleichen und im besten Fall die Krankenkasse wechseln."/DP/jha