FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Koalition BSW/CDU:

"Während Wagenknecht eine Art Waffenlieferstopp für die Ukraine zur Koalitionsbedingung machen will, ist der CDU-Parteichef im Bundestag nun in die genau entgegengesetzte Richtung marschiert. Nach Monaten der offenbar wahlkampfbedingten Zurückhaltung stellte Merz dort wieder die Forderung nach dem deutschen Marschflugkörper Taurus. Das alles legt eines nahe: Weder Wagenknecht noch Merz wollen eine Einigung ihrer Kollegen in Dresden und Erfurt. Offen bleibt dabei allerdings, wer denn dann künftig in den Bundesländern regieren soll."/yyzz/DP/he