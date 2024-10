Mietpreisbremse soll bis Ende 2028 verlängert werden

CF84 schrieb 10.10.24, 20:22

Berichtet sind 60-70 Mio Mio CF also zumindest 1,5 pro Aktie jährlich. —> Enthalten Ausgleich und Stillhalteprämie



Auch berichtet sind 1 Mrd Investment. Also rund 25 pro Aktie. Nicht eindeutig? ob Kaufpreis - callprämie oder nur Kaufpreis oder Kaufpreis - callprämie + Put Prämie



In den vergangenen Transaktionen mit Apollo war es so, dass der Kaufpreis nahe an der Bewertung war (also nahe NAV). Dafür wurde von Vonovia altivseitig ein üppiger Wert für die Call Option bilanziert.



Wenn’s wieder so läuft… ca 40 Kaufpreis- 15 für den call auf 7 Jahre.



—> kosten für Apollo 25 pro Aktie

—> Ausgleich ca. 1,5 (knapp über NAV)

—> 0,2 Stillhalteprämie



Rendit Apollo 25/1,7 knapp 7 Prozent… (eigentlich zu wenig) Aber mit Put wäre das Risiko begrenzt und ein Hebel möglich.



—> Vonovia verkauft nahe NAV damit keine grobe Wertberichtigung



—> wenn DW steigt kann Vonovia Call ziehen



Übrigen Aktionäre wird 1,5 Ausgleich und der Durchschittskurs angeboten oder wenn sie sehr frech sind der Durchschnittliche Kurs und eine Anleihenmössiger ausglich von 1,5.