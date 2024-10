Nestle senkt Jahresziele

VEVEY (dpa-AFX) - Der Lebensmittelkonzern Nestle hat nach einem enttäuschenden Quartal die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Das Wachstum in den ersten neun Monaten war zu gering, um die bisherigen Ziele aufrecht zu halten. Deshalb kappte der neue Chef Laurent Freixe die Erwartungen für 2024. Der Konzern rechnet jetzt mit einem Wachstum in der Höhe von rund zwei Prozent. Der frühere Chef Mark Schneider hatte zuletzt betont, Nestle werde im Gesamtjahr organisch um "über 3 Prozent" zulegen.

Doch das scheint zu optimistisch. Laurent Freixe, der nach einer langen Karriere beim Lebensmittel-Multi im August die Geschäftsführung übernahm, erteilt den falschen Hoffnungen nun eine Absage und senkt die Erwartungen ans Gesamtjahr. "Die Konsumentennachfrage hat in den letzten Monaten nachgelassen und wir erwarten, dass dieses Umfeld verhalten bleiben wird", wird Freixe in der Mitteilung zitiert. "In Anbetracht dessen und unserer weiteren Maßnahmen zum Abbau von Lagerbeständen bei Kunden im vierten Quartal haben wir unseren Ausblick für das Gesamtjahr aktualisiert", so der Unternehmenschef