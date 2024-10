Wenig verändert vor EZB-Sitzung

DEUTSCHLAND: - MINIMAL IM PLUS - Der Dax dürfte am Tag der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zunächst wenig verändert ins Rennen gehen. Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex mit plus 0,09 Prozent auf 19.451 Punkte. Von seiner am Dienstag erreichten Bestmarke bei 19.633 Zählern hat sich der Dax inzwischen etwas entfernt. Gute Quartalszahlen sowie Hinweise der Notenbanken auf weitere Leitzinssenkungen könnten helfen, sie wieder zu erreichen. Am Nachmittag wird die EZB aller Voraussicht nach die Zinsen erneut senken. Marktteilnehmer rechnen mit einem weiteren Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Die Sitzung findet nicht in Frankfurt statt, sondern in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana.

USA: - IM PLUS - Nach dem Rückschlag am Vortag haben sich die US-Börsen zur Wochenmitte etwas erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,79 Prozent fester mit 43.077,70 Punkten und machte so seinen Vortagesverlust wieder wett. Zum Rekordhoch, das er am Dienstag gleich zu Beginn erreicht hatte, fehlt ihm aber noch ein Stück. Ähnlich sieht es beim marktbreiten S&P 500 aus, der vortags knapp an seiner Bestmarke vorbeigeschrammt war. Er stieg am Mittwoch letztlich um 0,47 Prozent auf 5.842,47 Punkte. Für den am Dienstag besonders schwachen technologielastigen Nasdaq 100 ging es zur Wochenmitte lediglich um 0,07 Prozent auf 20.174,05 Punkte nach oben. Ihn bremste die nur durchwachsene Kursentwicklung der Halbleitertitel nach den jüngsten Verlusten.

ASIEN: - NIKKEI IM MINUS, CSI UND HANG SENG IM PLUS - In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte am Donnerstag unterschiedlich entwickelt. Während es in Japan nach den deutlichen Verlusten am Mittwoch weiter nach unten ging, legten die Kurse in China und Hongkong größtenteils zu. Der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandwerten zog im späten Handel leicht an nachdem er an den Tagen zuvor nachgegeben hatte. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann der Hang Seng knapp ein Prozent an. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor dagegen kurz vor Handelsende rund ein halbes Prozent.

