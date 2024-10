US-Wahl 2024: Bitcoin im Fokus – Chancen und Risiken für den Krypto-Markt!

Analysten erwarten, dass Bitcoin bis nach der Wahl ruhig bleibt, wobei die entscheidende Frage ist, was danach passiert. Krypto-Veteran Bob Loukas prognostiziert einen explosiven Anstieg des Bitcoin-Kurses, während Gregory Benhaim von 3iQ einen kurzfristigen Anstieg bei einem Sieg Trumps erwartet. Allerdings könnte eine republikanische Mehrheit im Kongress notwendig sein, um kryptofreundliche Reformen durchzusetzen. Ein Sieg von Harris könnte hingegen zu einer „holprigeren Fahrt“ führen, da sie Kryptowährungen erst spät in ihren Wirtschaftsplänen anerkannt hat.

Die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl 2024 wird von der Krypto-Community als potenziell vorteilhaft für den Kryptowährungsmarkt angesehen, unabhängig vom Ausgang. Donald Trump, der republikanische Kandidat, hat angekündigt, eine Bitcoin-Reserve aufzubauen und den umstrittenen SEC-Vorsitzenden Gary Gensler zu entlassen, um jüngere, blockchain-affine Wähler zu gewinnen. Trotz dieser politischen Entwicklungen zeigt sich die Krypto-Community jedoch erstaunlich ruhig. Bitcoin hat in den letzten drei Monaten zwischen 55.000 und 65.000 US-Dollar geschwankt, was auf eine Stabilisierung des Marktes hindeutet. Brett Reeves von BitGo sieht die Chancen für den Markt derzeit bei 50:50, da Kamala Harris, die demokratische Kandidatin, mit 55 Prozent in den Umfragen vorne liegt.

Langfristig glauben einige Analysten, dass Bitcoin unabhängig vom Wahlausgang profitieren wird. Benhaim, ein Bitcoin-Maximalist, sieht keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Kandidaten, da beide die US-Schulden nicht abbauen werden, was Bitcoin attraktiver macht. Selbst wenn Trump verliert, könnte die steigende US-Verschuldung das Interesse an Kryptowährungen weiter anheizen.

In den letzten Tagen hat der Bitcoin-Kurs einen Anstieg auf über 67.000 US-Dollar verzeichnet, was auf eine positive technische Entwicklung hinweist. Die US-Inflation lag im September bei 2,4 Prozent, was die Märkte kurzfristig belastete, jedoch wird eine Zinssenkung durch die Federal Reserve im November weiterhin erwartet. Die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten und die Wahl am 5. November könnten entscheidenden Einfluss auf die Kursentwicklung von Bitcoin haben.

Zusammenfassend bleibt das Fundament für einen anhaltenden Bullrun im Krypto-Markt stark, während sowohl die US- als auch die chinesische Geldpolitik auf Lockerungsmaßnahmen hindeuten. Die kommenden Wochen könnten entscheidend für die Richtung des Marktes sein.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 67.434$ auf CryptoCompare Index (17. Oktober 2024, 07:38 Uhr) gehandelt.