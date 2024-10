Boeing in der Krise: 25 Milliarden Dollar zur Rettung und massive Entlassungen! Boeing hat am Dienstag angekündigt, in den nächsten drei Jahren bis zu 25 Milliarden US-Dollar durch die Ausgabe von Aktien oder Anleihen aufzunehmen, um die Liquidität des Unternehmens zu stärken. Diese Maßnahme erfolgt vor dem Hintergrund eines …