Deutsche Telekom: Rekorddividende und KI-Strategie für zukünftiges Wachstum!

Aktuell steht die Telekom jedoch vor einem Wendepunkt. Vorstandschef Timotheus Höttges kündigte eine Rekorddividende von 90 Cent pro Aktie an, was bei einem Kurs von rund 27 Euro einer Dividendenrendite von etwa 3,3% entspricht. Zudem plant das Unternehmen Aktienrückkäufe im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro für 2025. Die Dividendenpolitik sieht vor, 40 bis 60% des bereinigten Ergebnisses je Aktie auszuschütten, wobei das Ergebnis bis 2027 auf etwa 2 Euro je Aktie steigen soll.

Die Deutsche Telekom hat eine wechselvolle Geschichte an der Börse hinter sich, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. Der erste Börsengang im Jahr 1996 startete mit einem Ausgabepreis von 28,50 D-Mark (14,57 Euro), gefolgt von einem weiteren im Jahr 1999 zu 39,50 D-Mark. Der Höhepunkt der T-Aktie wurde im dritten Börsengang erreicht, als der Kurs auf 103,50 Euro stieg. Die Einnahmen aus diesem dritten Börsengang übertrafen die der vorherigen Börsengänge und beliefen sich auf 13 Milliarden Euro.

Ein zentrales Thema für die Telekom ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI), die zur Optimierung der Infrastruktur und des Kundenservices eingesetzt werden soll. Höttges strebt an, durch KI mehr als 15 Milliarden Euro zu generieren. Die amerikanische Tochter T-Mobile, die seit 2020 einen enormen Wertzuwachs erfahren hat, plant bis 2027 bis zu 50 Milliarden Dollar für Dividenden und Aktienrückkäufe bereitzustellen. Die Anteile der Telekom an T-Mobile sind derzeit 114 Milliarden Euro wert und tragen maßgeblich zur Marktkapitalisierung der Deutschen Telekom bei.

Die Deutsche Telekom hat sich in den letzten Jahren stark entwickelt und verzeichnete einen Anstieg des operativen Gewinns von fast 7%. Der aktuelle Börsenwert liegt bei etwa 135 Milliarden Euro, was die Telekom zum wertvollsten Telekommunikationsunternehmen der Welt macht. Analysten der Privatbank Berenberg haben die Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro eingestuft und betonen, dass die Telekom erstmals über überschüssigen finanziellen Spielraum verfügt, der bis 2027 auf über 15 Milliarden Euro geschätzt wird.

Insgesamt zeigt die Deutsche Telekom, dass sie sich in einer starken Position befindet, um in den kommenden Jahren sowohl Dividenden auszuschütten als auch in Wachstum zu investieren.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 28,20EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:40 Uhr) gehandelt.