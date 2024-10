DAX auf Rekordhoch: Kommt die 20.000-Punkte-Marke noch 2023?

Der DAX hat in den letzten Wochen eine beeindruckende Rally hingelegt und kürzlich ein Rekordhoch von 19.511,72 Punkten erreicht. Dies entspricht einem Anstieg von 3,75 % innerhalb einer Woche und fast 8 % seit einem Zwischentief am 11. September. Der Aufwärtstrend wird durch positive Impulse aus den USA, insbesondere durch eine erfolgreiche Berichtssaison, sowie durch die Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützt. Anleger spekulieren darauf, dass der DAX möglicherweise die 20.000-Punkte-Marke noch in diesem Jahr erreichen könnte.

Allerdings sind die Vorgaben für den Markt gemischt. Während der S&P 500 in den USA ein Rekordhoch erreichte, herrscht Enttäuschung über die vagen Ankündigungen der chinesischen Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft. Die Finanzbehörden in China haben keine konkreten Maßnahmen vorgestellt, was zu einer wachsenden Unsicherheit unter den Anlegern führt. Die Hoffnungen auf ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent in China schwinden, und die Anleger sind zunehmend besorgt über mögliche Gewinnmitnahmen an den chinesischen Börsen.