Gerresheimer AG: Volatile Aktie im Fokus – Chancen und Risiken für Anleger!

Gerresheimer hat in letzter Zeit mit Herausforderungen zu kämpfen, darunter eine langsame Markterholung und die Auswirkungen des Hurrikans Helene, der ein Werk in North Carolina überflutete. Trotz dieser Schwierigkeiten bleibt die langfristige Prognose positiv, insbesondere aufgrund der Nachfrage nach innovativen Produkten wie vorgefüllten Injektionsspritzen und Schlankheitsmitteln. Das Unternehmen erwartet, dass die Erlöse aus Schlankheitsprodukten bis 2026/2027 auf 350 Millionen Euro steigen werden.

Die Aktie der Gerresheimer AG, eines Düsseldorfer Unternehmens, das sich auf Spezialverpackungen für Medikamente und Schönheitsprodukte spezialisiert hat, zeigt eine hohe Volatilität und ist damit für Anleger riskant. Nach einem Anstieg auf ein Allzeithoch von 123 Euro während der Corona-Pandemie fiel der Kurs Ende September 2023 um fast 20% auf 80 Euro. Diese Schwankungen ziehen Leerverkäufer an, insbesondere nach dem Einstieg des aktivistischen Investors Ricky Chad Sandler, der 5,4% der Anteile erworben hat. Sandler, Gründer von Eminence Capital, ist bekannt für seine Beteiligungen an stark bewerteten Unternehmen und hat auch Anteile an Glücksspielunternehmen und Konsumgüterherstellern.

Obwohl das Geschäft mit traditionellen Produkten langsamer wächst als erwartet, hält der Vorstand an den Gewinnzielen fest. Das operative Ergebnis (EBITDA) soll zwischen 430 und 450 Millionen Euro liegen. Für die zweite Jahreshälfte 2023 wird ein Anstieg der Erlöse und des Gewinns prognostiziert, wobei die Wachstumsdelle auf Lagerbestände bei den Kunden zurückgeführt wird.

Zusätzlich zu den finanziellen Aspekten hat Gerresheimer auch Fortschritte in der Nachhaltigkeit gemacht. Am Standort Momignies in Belgien wurde eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2,3 MWp in Betrieb genommen, die jährlich rund 2.100 MWh Solarstrom erzeugt. Dies ist Teil der Unternehmensstrategie, bis 2030 100% des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen. Der Standort in Momignies ist auf die Produktion von Glasverpackungen für die Kosmetikbranche spezialisiert und nutzt bis zu 40% recyceltes Glas.

Insgesamt bleibt Gerresheimer ein wichtiger Akteur in der Pharma- und Kosmetikbranche, mit einer starken Marktposition und einem klaren Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit, trotz der aktuellen Herausforderungen und der hohen Volatilität der Aktie.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 82,68EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.