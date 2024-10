Goldpreis auf Rekordkurs: Steigende Unsicherheiten treiben Anleger an!

Am Mittwoch hat der Goldpreis an der Londoner Börse einen signifikanten Anstieg verzeichnet und sich dem Rekordhoch von 2685 US-Dollar, das Ende September erreicht wurde, genähert. Der Preis für eine Feinunze Gold stieg auf 2682 US-Dollar, nachdem er im frühen Handel bei 2659 Dollar lag. Dieser Anstieg knüpft an die Kursgewinne des Vortages an und ist Teil eines bemerkenswerten Trends, da der Goldpreis in den letzten Tagen deutlich zulegte.

Experten sind sich über die genauen Gründe für diesen Anstieg uneinig. Ein wesentlicher Faktor könnte die Dämpfung der Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) seit Anfang Oktober sein. Gold profitiert traditionell von niedrigeren Zinsen, da es selbst keine Zinsen abwirft. Trotz der gesunkenen Inflationserwartungen, die durch den Rückgang der Ölpreise beeinflusst wurden, bleibt der Goldmarkt stark. Der Rückgang der Ölpreise könnte den Notenbanken mehr Spielraum für Zinssenkungen bieten, was wiederum den Goldpreis stützen könnte.