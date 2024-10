Proteste in Grünheide: Aktivisten blockieren Teslas Expansionspläne!

In Grünheide, wo Tesla seine einzige E-Auto-Fabrik in Europa betreibt, haben Aktivisten eine neu angelegte Straße blockiert, die für Vorarbeiten der Deutschen Bahn vorgesehen ist. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein Baumstamm auf der gerodeten Fläche platziert und mit Seilen gesichert, um weitere Bauarbeiten zu verhindern. Die Initiative "Tesla stoppen" lehnt die geplante Erweiterung der Fabrik ab, die unter anderem den Bau eines Güterbahnhofs und Lagerflächen umfasst. Die Polizei plant, den Baumstamm zu entfernen, wobei auch Höhenspezialisten zum Einsatz kommen könnten. Zudem wurde eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen, da mehrere Bauzäune, die die Baustelle umschlossen, beschädigt oder entfernt wurden.

Die Straße, die blockiert wurde, ist etwa drei Kilometer lang und soll zur Vorbereitung von Baumaßnahmen, einschließlich des Neubaus der Verkehrsstation Fangschleuse, dienen. Tesla hat kürzlich eine erste umweltrechtliche Genehmigung vom Land Brandenburg erhalten, die es dem Unternehmen ermöglicht, Änderungen und Optimierungen an bereits bestehenden Anlagen vorzunehmen. Dies könnte eine Verdopplung der Produktionskapazität von 500.000 auf eine Million Autos pro Jahr sowie eine Erhöhung der Batteriezellenspeicherkapazität von 50 auf 100 Gigawattstunden umfassen. Wichtig ist, dass für diesen Ausbau kein zusätzlicher Wald gerodet werden muss, da die Maßnahmen auf dem bestehenden Gelände stattfinden.

Die Aktivisten haben bereits zuvor Aktionen durchgeführt, darunter die Besetzung eines Baggers und die Blockade von Erdarbeiten im Wald. Diese Proteste sind Teil eines größeren Widerstands gegen die Expansion von Tesla in der Region, die von den Aktivisten als umweltschädlich angesehen wird. Tesla beschäftigt in Grünheide rund 12.000 Mitarbeiter und verfolgt ehrgeizige Pläne zur Steigerung der Produktion, die jedoch durch die aktuelle Marktlage und die Proteste der Aktivisten beeinträchtigt werden könnten.

Die Situation in Grünheide verdeutlicht die Spannungen zwischen wirtschaftlichem Wachstum und Umweltschutz, die in vielen Regionen, in denen große Industrieprojekte geplant sind, auftreten. Die kommenden Wochen könnten entscheidend dafür sein, wie sich die Auseinandersetzungen zwischen den Aktivisten und den Behörden entwickeln und ob Tesla seine Expansionspläne wie vorgesehen umsetzen kann.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 221,3EUR auf Nasdaq (17. Oktober 2024, 02:00 Uhr) gehandelt.