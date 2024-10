NanoRepro AG: Starkes Umsatzwachstum trotz Herausforderungen im Testgeschäft!

Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich auf -2.250 TEUR, während das Nachsteuerergebnis mit -1.164 TEUR ebenfalls eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr aufwies. Die Eigenkapitalquote des Unternehmens liegt bei beeindruckenden 98 Prozent, was auf eine solide finanzielle Basis hinweist. NanoRepro hat zudem im dritten Quartal 2024 einen Mehrheitsanteil an der Paedi Protect AG, einem Hersteller von hochwertigen Hautpflegeprodukten für Kinder, erworben. Diese strategische Akquisition soll das Produktportfolio im Bereich nachhaltiger Hautpflege erweitern und Synergien in Vertrieb und Marketing schaffen.

Die NanoRepro AG hat am 16. Oktober 2024 ihre Halbjahreszahlen für 2024 veröffentlicht und dabei ein deutliches Umsatzwachstum im Kerngeschäft mit Selbstdiagnosetests und Nahrungsergänzungsmitteln bekannt gegeben. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr auf 1.771 TEUR, verglichen mit 1.392 TEUR im Vorjahr, trotz des nahezu vollständigen Wegfalls der Einnahmen aus dem SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest-Geschäft. Das Unternehmen konnte seine Marketing- und Vertriebsaktivitäten erfolgreich ausweiten, was sich positiv auf die Markenbekanntheit und die Verkaufszahlen auswirkte.

Im ersten Halbjahr 2024 konnte NanoRepro die Umsätze im Bereich ZuhauseTEST von 998 TEUR auf 1.333 TEUR steigern, was einem Anstieg von 33,6 Prozent entspricht. Auch im Segment Nahrungsergänzungsmittel wurde ein bemerkenswerter Anstieg von 96 TEUR auf 424 TEUR verzeichnet, was einer Steigerung von 341,7 Prozent entspricht. Die Investitionen in Marketing und Werbung beliefen sich auf 1.941 TEUR, was die Bemühungen zur Stärkung der Markenidentität unterstreicht.

Die Finanzlage des Unternehmens bleibt stabil, mit liquiden Mitteln in Höhe von 25.798 TEUR und einem bilanziellen Eigenkapital von 39.022 TEUR. NanoRepro plant, den Fokus auf die Kernsegmente ZuhauseTEST und alphabiol zu legen und erwartet für das laufende Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 20 bis 30 Prozent im Kerngeschäft. Das Management rechnet mit einem negativen, jedoch verbesserten Jahresergebnis im niedrigen bis mittleren siebenstelligen Bereich.

Insgesamt zeigt die NanoRepro AG eine positive Entwicklung und verfolgt eine klare Wachstumsstrategie, die sowohl organische als auch anorganische Expansion umfasst.

Die NanoRepro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 1,710EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.