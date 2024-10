Bayer: Nubeqa-Zulassung und Unternehmensumbau – Hoffnung oder Risiko?

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat einen weiteren Schritt zur Zulassung seines Medikaments Nubeqa (Wirkstoff Darolutamid) gegen Prostatakrebs in der EU unternommen. Das Unternehmen beantragte die Zulassung für eine neue Indikation, basierend auf den positiven Ergebnissen der Phase-III-Studie Aranote, die eine signifikante Verlängerung des radiologischen progressionsfreien Überlebens (rPFS) bei Patienten mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs im Vergleich zu Placebo zeigte. Nubeqa ist bereits in mehreren Ländern für die Behandlung von Patienten mit metastasierendem hormonsensitivem Prostatakrebs sowie für nicht-metastasiertes kastrationsresistentes Prostatakarzinom zugelassen. Der Umsatz des Medikaments ist 2023 stark gewachsen und könnte 2024 die Milliardenmarke überschreiten.

Parallel dazu berichtet Bayer über Fortschritte beim Unternehmensumbau. Vorstandsvorsitzender Bill Anderson gab an, dass bereits 70 Prozent der Teams im neuen Organisationsmodell arbeiten, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres 80 bis 90 Prozent zu erreichen. Der Umbau soll die Effizienz steigern, Hierarchieebenen abbauen und Entscheidungsprozesse beschleunigen. Im Rahmen dieser Maßnahmen sind bereits 3.200 Stellen weggefallen, und weitere Einsparungen von jährlich zwei Milliarden Euro ab 2026 sind geplant. Trotz dieser positiven Entwicklungen leidet der Aktienkurs des Unternehmens weiterhin unter den Folgen von Rechtsstreitigkeiten, insbesondere im Zusammenhang mit Glyphosat und PCB, die durch die Übernahme von Monsanto entstanden sind.

Die rechtlichen Herausforderungen, insbesondere die Klagen in den USA, belasten die Aktienkurse von Bayer erheblich. Der Aktienkurs fiel kürzlich auf 26,15 Euro, was dem Tiefstand von 2005 näherkommt. Investoren zeigen sich besorgt über die finanziellen Auswirkungen der laufenden Rechtsstreitigkeiten, die bereits Milliarden gekostet haben. Die Unsicherheit über die rechtlichen Entwicklungen und die potenziellen finanziellen Belastungen wirken sich negativ auf das Vertrauen in die Aktie aus.

Insgesamt steht Bayer vor der Herausforderung, sowohl die regulatorischen Hürden für seine Produkte zu überwinden als auch die finanziellen und rechtlichen Risiken zu managen, um die Unternehmensziele zu erreichen und das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 26,55EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.