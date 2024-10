Euro fällt weiter: Zinssenkungen der EZB im Fokus – Was kommt als Nächstes?

Der Euro zeigt weiterhin Schwäche und hat am Montagmorgen um 0,10 Prozent auf 1,0924 US-Dollar nachgegeben, bleibt jedoch über dem Vorwochentief von 1,09 Dollar. Diese Entwicklung folgt auf eine Phase, in der der Euro Ende September noch bei 1,12 Dollar notierte. Die jüngsten starken US-Arbeitsmarktdaten und die Inflationsentwicklung haben dem US-Dollar Auftrieb gegeben, was die Erwartungen verstärkt, dass die US-Notenbank Fed die Leitzinsen in den kommenden Monaten weniger stark senken wird als zuvor angenommen. Die aktuellen Leitzinsen in den USA liegen zwischen 4,75 und 5,0 Prozent, und die nächsten Entscheidungen der Fed stehen für Anfang November und Mitte Dezember an.

In der kommenden Woche wird die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) für Spannung sorgen. Experten der Landesbank Helaba haben angedeutet, dass aufgrund der nachlassenden Inflationsgefahren und der schwachen Konjunktur eine Zinssenkung durch die EZB wahrscheinlich ist. Der Markt hat bereits eine Reduzierung der Zinsen eingepreist, jedoch wird keine klare Vorfestlegung für eine Zinssenkung im Dezember erwartet, da dies nicht im Interesse der EZB liegt.