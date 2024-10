Zentiva plant Übernahme von APONTIS PHARMA: 52,9% Prämie für Aktionäre!

Am 16. Oktober 2024 haben die APONTIS PHARMA AG und die Zentiva AG eine Investorenvereinbarung unterzeichnet, die eine strategische Partnerschaft zur Förderung des zukünftigen Wachstums von APONTIS PHARMA vorsieht. Zentiva, ein führendes Unternehmen in der Entwicklung und Bereitstellung von Generika in Europa, plant, ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot für alle ausstehenden Aktien von APONTIS PHARMA abzugeben. Der Angebotspreis beträgt 10,00 Euro pro Aktie, was einer Prämie von 52,9 % gegenüber dem Schlusskurs vom 15. Oktober 2024 entspricht.

Zentiva hat bereits 37,5 % der Aktien von APONTIS PHARMA durch einen Kaufvertrag mit der Hauptaktionärin gesichert und strebt eine Mehrheitsbeteiligung an, wobei eine Mindestannahmeschwelle von 65 % festgelegt wurde. Der Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA unterstützen das Angebot und beabsichtigen, den Aktionären die Annahme zu empfehlen. Sie planen, ihre eigenen Anteile im Rahmen des Angebots anzudienen.