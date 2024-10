Bundesanleihen im Aufwind: Sinkende Ölpreise und Zinssenkungen im Fokus!

Am Dienstag stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen, was sich in einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,24 Prozent auf 133,62 Punkte niederschlug. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,23 Prozent. Christoph Rieger, Volkswirt bei der Commerzbank, kommentierte die Erholung der Bund-Futures und stellte fest, dass es außer den sinkenden Ölpreisen, die durch die aktuellen Entwicklungen in Israel beeinflusst wurden, keine nennenswerten Gründe für diese Bewegung gab. Die Ölpreise gerieten unter Druck, da Israel plante, seinen Vergeltungsschlag gegen den Iran auf militärische Einrichtungen zu konzentrieren und Atom- sowie Ölanlagen zu verschonen. Ein Rückgang der Ölpreise könnte die Inflationsentwicklung dämpfen und den Notenbanken mehr Spielraum für mögliche Leitzinssenkungen bieten.

Am Montag starteten die Kurse deutscher Staatsanleihen wenig verändert in die neue Woche, mit einem leichten Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,02 Prozent auf 133,33 Punkte und einer Rendite von 2,26 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen. Wesentliche Impulse fehlten zu Wochenbeginn, jedoch sorgte die bevorstehende Ratssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) für Spannung. Experten der Landesbank Helaba wiesen darauf hin, dass Vertreter der EZB in den letzten Wochen angedeutet hatten, dass aufgrund der nachlassenden Inflationsgefahren und der schwachen Konjunktur eine Zinssenkung wahrscheinlich sei. Der Markt habe bereits eine Reduzierung eingepreist, jedoch werde es vermutlich keine klaren Hinweise auf eine Zinssenkung im Dezember geben.

Am Mittwoch stiegen die Kurse deutscher Staatsanleihen erneut, mit einem Anstieg des Euro-Bund-Futures um 0,16 Prozent auf 133,97 Punkte und einer gesunkenen Rendite von 2,20 Prozent. Der Rückgang der Ölpreise um über 4 Prozent trug zur Dämpfung der Inflationserwartungen bei und führte zu fallenden Renditen an den globalen Bondmärkten. Auch in anderen Euro-Ländern sanken die Renditen. In Großbritannien fiel die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen auf 4,09 Prozent, nachdem die Inflationsrate im September unter zwei Prozent gefallen war. In Italien wurde ein noch stärkerer Rückgang der Inflation festgestellt, was die Märkte auf die bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der EZB vorbereitet. Volkswirte erwarten eine Zinssenkung um 0,25 Prozent, wobei die EZB sich das weitere Vorgehen offenhalten könnte.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 134,0EUR auf Eurex (17. Oktober 2024, 07:29 Uhr) gehandelt.