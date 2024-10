Zalando: Analysten teilen sich – RBC optimistisch, Baader vorsichtiger!

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 42 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese Entscheidung basiert auf den deutlich besseren als erwarteten Ergebnissen des Unternehmens im dritten Quartal. Analyst Richard Chamberlain erklärte in einer am Montag veröffentlichten Studie, dass er seine Ergebnisprognosen für das Ebit (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) des Online-Modehändlers für die Jahre 2024 und 2025 um bis zu 11 Prozent angehoben hat. Die positiven Quartalszahlen deuten auf eine starke Performance von Zalando hin, was die optimistische Einschätzung der RBC untermauert.

Parallel dazu hat die Baader Bank Zalando aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Add" abgestuft, jedoch das Kursziel von 30 auf 35 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse verwies in einem Kommentar auf die guten vorläufigen Quartalszahlen des Unternehmens sowie auf den signifikanten Kursanstieg der Zalando-Aktie seit Jahresbeginn. Diese Anpassung der Einstufung spiegelt die positive Entwicklung des Unternehmens wider, auch wenn die Baader Bank eine vorsichtigere Haltung einnimmt.