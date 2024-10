Nokia sieht Wendepunkt kommen - durchwachsenes drittes Quartal

K8765 schrieb 07.07.24, 15:54

Hallo Zusammen,

heute gibt es einige Informationen zum Thema 20 % Quellensteueranteil aus Finnland zurückholen. Anfang Januar haben wir hier Infos ausgetauscht. Ich habe am 6.1.24 per suomi.fi mich authentifiziert und in vero skatt einen Antrag auf Rückführung der Quellensteuer gestellt. Bei der Antragsstellung konnte ich aber nur ein Beleg hochladen (nötig waren aber 14 Belege). Wohnsitzbestätigung war nicht notwendig hochzuladen. Nach Antragsstellung kam keine Bestätigung per mail, Funkstille. Anfang Juni kam per Papier die Aufforderung alle Belege einzusenden. Kopien gemacht und per Papier nach Finnland geschickt. Anfang July kam die Bestätigung und Zustimmung der Auszahlung des 20% Anteils der Quellensteuer. 4.7.24 war die Kohle auf dem Konto. Bis auf die fehlende Bestätigung der Bearbeitung per mail und die begrenzte Speicherung der Belege lief es doch ganz gut. Im kommenden Jahr werde ich wieder Anfang Januar mit der Rückerstattung beginnen. Viele Grüße