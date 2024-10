VW-Klagen abgewiesen: Ehemalige Manager verlieren gegen Sparmaßnahmen!

Das Arbeitsgericht Braunschweig hat in einer aktuellen Entscheidung 23 von 26 Klagen ehemaliger VW-Manager gegen den neuen Sparkurs des Unternehmens abgewiesen. Die Klagen betrafen eine strittige Gehaltserhöhung sowie eine Inflationsausgleichsprämie von 1.000 Euro, die VW seinen Führungskräften gestrichen hatte. In drei weiteren Fällen wird die Entscheidung erst am 4. November verkündet, da den Klägern eine gesonderte Stellungnahmefrist eingeräumt wurde. VW zeigte sich mit dem Urteil zufrieden und sieht es als Bestätigung seiner Rechtsauffassung. Neben den bereits verhandelten Klagen stehen noch etwa 75 weitere Verfahren am Arbeitsgericht Braunschweig an.

Die Kläger sind überwiegend ehemalige Mitarbeiter im Vorruhestand, die weiterhin auf der Gehaltsliste von VW stehen. Nur einer der Kläger ist noch aktiv im Unternehmen tätig. Diese ehemaligen Mitarbeiter hatten im Rahmen von sogenannten Zeit-Wertpapieren ihre Entgeltbestandteile umgewandelt, um früher in den Ruhestand zu gehen, während sie weiterhin Gehaltszahlungen erhielten. Der Konzern hatte im Frühjahr beschlossen, auch die Führungskräfte in den Sparprozess einzubeziehen, was zur Streichung der erwarteten Tariferhöhung von 3,3 Prozent und der Inflationsprämie führte. VW wies die Forderungen der Kläger zurück und berief sich auf die Entscheidung, die Managementgehälter nicht an die Tariferhöhung zu koppeln.