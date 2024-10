Nagarro SE: Übernahmegespräche und Umsatzprognose sorgen für Aufregung!

Zusätzlich hat Nagarro am 15. Oktober 2024 eine Anpassung der Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Vorstand revidierte die Umsatzprognose auf etwa 960 Millionen Euro, basierend auf den aktuellen Wechselkursen und ohne Berücksichtigung zukünftiger Akquisitionen. Die Bruttomarge wird voraussichtlich bei etwa 30 % liegen, was eine Verbesserung im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 26 % darstellt. Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich über 14 % liegen. Diese Kennzahlen sind alternative Leistungskennzahlen, die nicht den IFRS-Standards entsprechen, jedoch zur besseren Vergleichbarkeit des Unternehmens im Zeitverlauf und innerhalb der Branche dienen.

Am 16. Oktober 2024 gab die Nagarro SE bekannt, dass sie in Gesprächen über ein mögliches Übernahmeangebot steht. Diese Mitteilung erfolgte im Rahmen einer Evaluierung strategischer Optionen, unterstützt von den Organmitgliedern, die Aktien des Unternehmens halten. Der Vorstand betonte jedoch, dass es ungewiss sei, ob tatsächlich eine Einigung über ein "take-private" und ein entsprechendes Übernahmeangebot erzielt werden kann. Diese Entwicklung folgt auf aktuelle Medienberichte, die das Interesse an einer Übernahme der Nagarro SE thematisierten.

Die Marktreaktionen auf diese Ankündigungen könnten erheblich sein, insbesondere da die Nagarro SE in den Indizes SDAX und TecDAX gelistet ist und an verschiedenen Börsen, einschließlich des regulierten Marktes in Frankfurt, gehandelt wird. Die institutionellen Analysten schätzen den Wert der Nagarro-Aktien im Durchschnitt auf etwa 111 Euro pro Aktie. Die Kernaktionäre, die das Unternehmen gegründet und aufgebaut haben, halten signifikante Anteile, was die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme zu einem niedrigeren Preis in Frage stellt.

Insgesamt zeigt die Situation von Nagarro SE sowohl das Potenzial für strategische Veränderungen als auch die Herausforderungen, die mit der Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen verbunden sind. Die Gespräche über eine mögliche Übernahme und die Anpassung der Umsatzprognose könnten sowohl Chancen als auch Risiken für das Unternehmen und seine Aktionäre darstellen.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,27 % und einem Kurs von 92,40EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.