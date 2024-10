DocMorris: E-Rezept-Boom treibt Umsatz auf 265,7 Millionen Franken!

Im dritten Quartal 2024 konnte die Online-Apotheke DocMorris von einem Anstieg im Geschäft mit elektronischen Rezepten (E-Rezept) in Deutschland profitieren. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,8 Prozent auf 265,7 Millionen Franken, was die Erwartungen der Analysten leicht übertraf. Im ersten Halbjahr lag das Umsatzwachstum noch bei 5,7 Prozent. Insgesamt erzielte DocMorris in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 795,8 Millionen Franken, was einem Anstieg von 5,1 Prozent entspricht.

Besonders hervorzuheben ist das Wachstum im E-Rezept-Segment, das im dritten Quartal um 11 Prozent auf 48,1 Millionen Franken zulegte. Obwohl dieser Betrag noch einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes von 250,3 Millionen Franken in Deutschland ausmacht, zeigt sich ein starker Aufwärtstrend, der in den letzten Wochen über 25 Prozent betrug. Dies deutet darauf hin, dass der Rückgang bei den traditionellen Papierrezepten durch die Zunahme der E-Rezept-Umsätze kompensiert wird.