Stefan Raabs Show: Zuschauerzahlen im Sinkflug – Was steckt dahinter?

Im Vergleich dazu erfreute sich die Realityshow "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" einer höheren Nettoreichweite von 950.000 Zuschauern, was sogar einen leichten Anstieg im Vergleich zur Vorwoche darstellt. Die AGF Videoforschung, die die Zuschauerzahlen erfasst, misst die Nettoreichweite als die Anzahl der Zuschauer, die zwischen Montag und Sonntag auf mindestens eine Folge oder deren Ausschnitte zugegriffen haben.

Stefan Raabs neue Show "Du gewinnst hier nicht die Million" auf RTL+ hat in der Kalenderwoche vom 30. September bis 6. Oktober 2024 eine Nettoreichweite von 350.000 Zuschauern erreicht. Dies stellt einen signifikanten Rückgang im Vergleich zu den 790.000 Zuschauern der Auftaktfolge dar und auch die zweite Folge, die eine Woche später ausgestrahlt wurde, konnte nur 430.000 Zuschauer anziehen. Die Show wird exklusiv auf der Streaming-Plattform RTL+ angeboten und nicht im klassischen RTL-Fernsehprogramm ausgestrahlt.

Trotz der geringeren Reichweite verzeichnete die erste Folge von Raabs Show über 2,1 Millionen Abrufe in Deutschland, Österreich und der Schweiz, während die zweite Folge bislang 1,3 Millionen Abrufe erreicht hat. Die endgültigen Zuschauerzahlen werden jedoch erst nach sechs bis acht Wochen verfügbar sein.

RTL-Deutschland-Chef Stephan Schmitter kündigte an, dass Raab noch in diesem Jahr mit einem weiteren Event im kostenfreien RTL-Fernsehprogramm zurückkehren wird. Im ersten Quartal 2025 sind mehrere Abende mit Raab geplant, die eine Vielzahl seiner kreativen Formate präsentieren sollen. Schmitter betonte, dass Raab, der das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte geprägt hat, mit seiner Rückkehr eine bedeutende Bereicherung für den Bewegtbildmarkt darstellt.

Die Rückkehr von Raab, der 2015 in den Ruhestand ging, wurde als eines der größten TV-Ereignisse des Jahres gefeiert. Er hat einen Fünf-Jahres-Vertrag mit RTL abgeschlossen und wird wöchentlich auf RTL+ zu sehen sein. Schmitter erwähnte, dass die neue Show bereits eine sechsstellige Zahl an neuen Abonnenten für RTL+ gewonnen hat und dass es sich um das erfolgreichste Streaming-only-Format in Deutschland handelt.

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Zuschauerzahlen, dass Raabs Rückkehr sowohl Herausforderungen als auch Potenzial für RTL+ mit sich bringt, während die langfristige Strategie des Senders im Streaming-Bereich weiterhin beobachtet werden muss.

Die RTL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 30,23EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.