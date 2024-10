Diese Woche: Wichtige Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten im Fokus!

In der kommenden Woche stehen zahlreiche bedeutende Wirtschafts- und Finanztermine an, die sowohl Unternehmen als auch die Konjunktur betreffen. Am Mittwoch, den 16. Oktober, veröffentlichen mehrere Unternehmen ihre Quartalszahlen, darunter ASML Holding und Just Eat Takeaway.com in den Niederlanden sowie U.S. Bancorp und Morgan Stanley in den USA. Zudem werden wichtige Konjunkturdaten wie der Einzelhandelsumsatz in Deutschland und die Verbraucherpreise in Großbritannien erwartet.

Der Donnerstag, 17. Oktober, bringt eine Vielzahl von Unternehmensberichten, darunter die Q3-Zahlen von Nokia, Nestlé und Hella. Auch die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsentscheidung bekanntgeben, was für die Märkte von großer Bedeutung ist. Zudem stehen weitere Konjunkturdaten wie die Handelsbilanz und die Industrieproduktion in den USA auf der Agenda.