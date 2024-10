MTU Aero Engines hebt Prognose an: EBIT über 1 Milliarde Euro erwartet! Die MTU Aero Engines AG hat am 15. Oktober 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres ihre Ergebnisprognose für 2024 angehoben. Das Unternehmen rechnet nun mit einem bereinigten EBIT von über einer Milliarde Euro, was …