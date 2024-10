Wolftank Group AG: Rekordergebnis und neue Wachstumsstrategie für 2024!

Peter Werth, der das Unternehmen in den letzten zehn Jahren von einem Nischenanbieter zu einem global agierenden Player entwickelt hat, wird den Vorsitz des Strategy Advisory Boards übernehmen. Er betont, dass die strategische Fokussierung auf klar definierte Wachstumsbereiche entscheidend für die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der Wolftank Group in den nächsten zehn Jahren ist. Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Marktposition erheblich ausgebaut und die Marktkapitalisierung seit 2014 verzehnfacht.

Die Vorstandsperiode von Peter Werth endet planmäßig am 31. Dezember 2024. Er wird die operative Verantwortung an Simon Reckla übergeben, der ab dem 1. Januar 2025 die CEO-Funktion übernehmen wird. Reckla, der im Juli 2023 in den Vorstand berufen wurde, bringt umfangreiche internationale Erfahrung und Führungskompetenz mit, insbesondere aus seiner Zeit bei Palfinger. CFO Christian Pukljak bleibt für die finanziellen Belange der Gruppe zuständig. Werth hebt hervor, dass das bestehende Management-Team über das notwendige Know-how und die Kontinuität verfügt, um die strategischen Pläne erfolgreich umzusetzen.

Die Wolftank Group ist in über 20 Ländern aktiv und bietet Lösungen zur Dekarbonisierung des Verkehrs sowie zur Entwicklung einer emissionsfreien Mobilitätsinfrastruktur an. Dazu gehören unter anderem die Lieferung von Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen sowie Dienstleistungen im Bereich der Umweltlösungen, wie etwa die Sanierung von Boden- und Grundwasserschäden. Die Tochtergesellschaften der Gruppe werden von der Zentrale in Innsbruck aus gesteuert.

Insgesamt zeigt die Wolftank Group mit diesen Maßnahmen, dass sie gut positioniert ist, um von den wachsenden Marktchancen im Bereich der Energie- und Umwelttechnologien zu profitieren und ihre Erfolgsgeschichte fortzuschreiben.

Die Wolftank-Adisa Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 9,775EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.