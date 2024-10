Jürgen Klopp lehnt Rückkehr zu Borussia Dortmund ab – was nun für den BVB?

Borussia Dortmund hat sich laut Informationen der "Sport Bild" um eine Rückkehr von Jürgen Klopp bemüht, jedoch eine Absage erhalten. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke soll dem ehemaligen BVB-Trainer, der zu diesem Zeitpunkt noch beim FC Liverpool tätig war, vor zweieinhalb Jahren ein Angebot unterbreitet haben. Klopp, der zwischen 2008 und 2015 beim BVB große Erfolge feierte, darunter zwei Meisterschaften und einen Pokalsieg, lehnte das Angebot ab. Er begründete seine Entscheidung damit, dass er nach seiner Zeit in Liverpool nicht mehr nur für einen einzelnen Club arbeiten wolle. Stattdessen strebt er an, neue Erfahrungen zu sammeln und breitere Einblicke in den Fußball zu gewinnen. Ab dem neuen Jahr wird Klopp als "Global Head of Soccer" beim österreichischen Konzern Red Bull tätig sein, der mehrere Fußballvereine weltweit betreibt. Sein Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und enthält keine Ausstiegsklausel.

In der aktuellen Saison steht Borussia Dortmund unter Druck, da das Team den schlechtesten Saisonstart seit zehn Jahren hingelegt hat. Nuri Sahin, der neue Cheftrainer, bleibt jedoch optimistisch und stellt den eingeschlagenen Kurs des Vereins nicht infrage. Vor dem bevorstehenden Heimspiel gegen den FC St. Pauli betonte er die Notwendigkeit von Geduld und das Vertrauen in den eingeschlagenen Weg. Trotz der schwachen Auswärtsbilanz, die das Team auf den 16. Platz in der Auswärtstabelle bringt, glaubt Sahin an eine positive Wende. Er äußerte sich besorgt über die jüngste Niederlage gegen Union Berlin, die das Team mit in die Länderspielpause genommen hat.

Die Personalsituation bei Dortmund ist angespannt. Neben den verletzten Spielern Karim Adeyemi, Giovanni Reyna und Julien Duranville fällt auch der Neuzugang Jan Couto aufgrund einer Muskelverletzung aus. Zudem gibt es Bedenken hinsichtlich der Einsätze von Maximilian Beier, Julian Ryerson und Niklas Süle, dessen Genesung als "Rennen gegen die Zeit" beschrieben wird. Sahin ist sich bewusst, dass die aktuelle Situation die gesteckten Ziele gefährdet, und fordert eine schnelle Verbesserung, um die Saison erfolgreich zu gestalten.

