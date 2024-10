Splendid Medien AG: Delisting-Angebot von Andreas Klein – Was Aktionäre wissen müssen!

Am 14. Oktober 2024 gab die Splendid Medien AG bekannt, dass sie eine Delisting-Vereinbarung mit der Andreas Klein Vermögensverwaltung GmbH, einem 100%igen Tochterunternehmen des Mehrheitsaktionärs Andreas Klein, abgeschlossen hat. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Andreas Klein Vermögensverwaltung GmbH ein öffentliches Delisting-Übernahmeangebot unterbreiten, das den Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der Splendid Medien AG zum Preis von 1,25 Euro pro Aktie vorsieht. Dieses Angebot ist nicht an Bedingungen geknüpft.

Andreas Klein hält bereits etwa 53% der Stimmrechte an der Splendid Medien AG und plant, diese Anteile auf die Andreas Klein Vermögensverwaltung GmbH zu übertragen. Die Delisting-Vereinbarung sieht vor, dass die Splendid Medien AG vor Ablauf der Annahmefrist einen Antrag auf Widerruf der Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse stellt. Zudem wird angestrebt, die Einbeziehung der Aktien in den Freiverkehr an verschiedenen Börsenstandorten, darunter Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Tradegate Exchange, zu beenden. Nach dem Widerruf der Börsenzulassung werden die Aktien der Splendid Medien AG nicht mehr an einem regulierten Markt in Deutschland oder im Ausland gehandelt.