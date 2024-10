Luxus unter Druck: LVMH-Kursziele sinken – Anleger in Sorge!

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH, den weltweit führenden Luxusgüterkonzern, nach enttäuschenden Umsatzzahlen für das dritte Quartal von 660 auf 629 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Zuzanna Pusz äußerte in einer aktuellen Studie, dass die schwächeren Ergebnisse die Stimmung unter den Investoren trüben dürften. Die Nachfrage nach Luxusartikeln habe nicht nur in China, sondern auch in anderen Märkten nachgelassen, was auf anhaltende Herausforderungen in der Branche hinweist.

Das Analysehaus Jefferies folgte diesem Trend und reduzierte das Kursziel für LVMH von 600 auf 560 Euro, während die Einstufung auf "Hold" blieb. Analyst James Grzinic bezeichnete die aktuellen Zahlen als einen schwierigen Start in eine lange Saison von Geschäftszahlen in der Luxusgüterbranche. Die Berichte von LVMH verdeutlichen, wie stark die Branche in den letzten Monaten unter Druck geraten ist.