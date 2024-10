Enapter AG: Kapitalerhöhung sichert Wachstum – Analysten empfehlen Kauf!

Analyst Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat in seinem aktuellen Research Update die Kaufempfehlung für die Enapter AG bekräftigt und das Kursziel von 11 Euro aufrechterhalten. Diese Einschätzung basiert auf der positiven Entwicklung der Unternehmensstrategie, die im Frühjahr angepasst wurde und nun erste Erfolge zeigt. Enapter konzentriert sich auf die Herstellung von Elektrolyse-Stacks, während Partnerunternehmen, darunter ein Joint Venture mit dem chinesischen Unternehmen Wolong und der deutsche Partner H2 Core, mit der Serienproduktion von Elektrolyseuren begonnen haben.

Die Enapter AG hat kürzlich eine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen, die fast 1,9 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 4,26 Euro pro Aktie emittierte und damit einen Bruttoemissionserlös von rund 8 Millionen Euro erzielte. Diese Mittel werden zur Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit verwendet, was Enapter in den kommenden Monaten ausreichend Liquidität für das angestrebte Wachstum verschafft.

Die Anpassung der Wachstumsstrategie und die erfolgreiche Kapitalerhöhung sind entscheidende Schritte, um die Marktposition von Enapter zu stärken. Die Analysten haben ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie (EPS) an die erhöhte Anzahl der ausgegebenen Aktien angepasst, was die Fundamentaldaten des Unternehmens weiter stabilisiert.

Das aktualisierte Discounted Cash Flow (DCF)-Modell bestätigt das Kursziel von 11 Euro, was auf ein solides Wachstumspotenzial hinweist. Die Einschätzung von First Berlin Equity Research zeigt, dass Enapter auf einem vielversprechenden Weg ist, insbesondere in einem Markt, der zunehmend auf nachhaltige Technologien und Wasserstofflösungen setzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Enapter AG gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach Wasserstofftechnologien zu profitieren. Die Kombination aus einer erfolgreichen Kapitalerhöhung, einer klaren Fokussierung auf Kernkompetenzen und der Partnerschaft mit strategischen Akteuren im Markt deutet auf ein positives Zukunftsbild hin. Die Analysten von First Berlin sehen daher die Aktie als attraktiv an und empfehlen den Kauf.

Die Enapter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3,87EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.