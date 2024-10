Adidas-Aktie: Kursziel-Anhebung und positive Prognosen trotz Kostensteigerung!

Die Deutsche Bank Research hat das Kursziel für die Adidas-Aktie nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen von 265 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Cochrane hebt hervor, dass sowohl der Umsatz als auch die Marge besser als erwartet ausgefallen sind. Zudem hat der Sportartikelhersteller seine Jahresziele angehoben, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hinweist. Eine interessante Frage bleibt jedoch, warum die Betriebskosten um 5 Prozent gestiegen sind, während sie im ersten Halbjahr stabil geblieben sind. Diese Erkenntnisse wurden in einer Studie veröffentlicht, die am 16. Oktober 2024 zur Verfügung gestellt wurde.

Parallel dazu hat die kanadische Bank RBC das Kursziel für Adidas von 260 auf 265 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Piral Dadhania äußert sich positiv über die vorab veröffentlichten Zahlen des Unternehmens, die den Erwartungen entsprachen. Dadhania prognostiziert, dass Adidas im Jahr 2025 Wachstumsraten im zweistelligen Prozentbereich beibehalten kann. Dies wird unter anderem durch einen schwächeren Wettbewerber wie Nike, eine starke Markendynamik sowie ein Wachstum in den Kategorien Performance und Running unterstützt. Die Schätzungen des RBC-Analysten liegen für 2024 und 2025 leicht über den durchschnittlichen Markterwartungen.

Die positiven Bewertungen der beiden Banken spiegeln das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung von Adidas wider. Die Anhebung der Kursziele deutet darauf hin, dass die Analysten von einer stabilen Geschäftsentwicklung und einem anhaltenden Wachstum des Unternehmens ausgehen. Insbesondere die Anpassung der Jahresziele zeigt, dass Adidas in der Lage ist, sich an Marktveränderungen anzupassen und seine Strategie erfolgreich umzusetzen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Adidas trotz der gestiegenen Betriebskosten eine positive Geschäftsentwicklung verzeichnet und von Analysten als attraktiv bewertet wird. Die Marktanalysen deuten darauf hin, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um in den kommenden Jahren weiterhin zu wachsen und seine Marktanteile auszubauen. Die Kombination aus starken Quartalszahlen und optimistischen Prognosen könnte das Vertrauen der Investoren in die Adidas-Aktie weiter stärken.

Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 227EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:47 Uhr) gehandelt.