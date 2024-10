CTS Eventim stärkt Marktposition: 65% an France Billet gesichert!

Die CTS Eventim AG & Co. KGaA hat von der Europäischen Kommission die Genehmigung erhalten, eine Call-Option auszuüben, um 17 Prozent des Grundkapitals von France Billet zu erwerben. Diese Entscheidung wurde am 16. Oktober 2024 bekannt gegeben und erfolgt ohne jegliche wettbewerbsrechtliche Auflagen. Mit dieser Transaktion wird die Beteiligung von CTS Eventim an France Billet von 48 Prozent auf 65 Prozent erhöht. Die Genehmigung der Kommission war eine Voraussetzung für die Ausübung der Option, die bereits am 2. August 2023 angekündigt wurde.

CTS Eventim ist der führende Ticketing-Anbieter in Europa und belegt weltweit den zweiten Platz. Jährlich vermarktet das Unternehmen über 300 Millionen Tickets über verschiedene Vertriebskanäle, darunter stationäre, Online- und mobile Plattformen. Laut dem „Global Promoter Ranking 2023“ von Pollstar ist CTS Eventim auch der zweitgrößte Veranstalter weltweit und betreibt einige der bekanntesten Veranstaltungsstätten in Europa. Der Konzern, der seit 2000 börsennotiert ist und im MDAX gelistet ist, erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 2,4 Milliarden Euro in mehr als 25 Ländern.