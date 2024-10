EZB plant Zinssenkung: Was bedeutet das für die Eurozone und Anleger? Am 16. Oktober 2024 kündigte die Europäische Zentralbank (EZB) unter der Leitung von Christine Lagarde eine mögliche Zinssenkung um 25 Basispunkte an, die bereits im Oktober wirksam werden könnte. Diese Entscheidung folgt auf zwei vorherige …