Großbritannien investiert Milliarden in saubere Energie – Was bedeutet das für Deutschland?

Die britische Regierung hat die Gründung eines neuen Staatsfonds, des National Wealth Fonds, angekündigt, um gezielt in saubere Energie und zukunftsträchtige Branchen wie Wasserstoff, CO2-Lagerung und Gigafabriken zu investieren. Der Fonds wird mit 27,8 Milliarden Pfund (ca. 33,2 Milliarden Euro) ausgestattet und soll vor allem regionale Infrastrukturprojekte fördern. Finanzministerin Rachel Reeves betonte auf einer Investitionskonferenz in London die Bedeutung einer echten Partnerschaft mit Unternehmen, um durch kluge Entscheidungen Arbeitsplätze und neue Chancen im ganzen Land zu schaffen. Die Regierung erwartet von der Konferenz Investitionen in Höhe von mehreren Dutzend Milliarden Pfund. Premierminister Keir Starmer kündigte an, Bürokratie abzubauen, um das Wirtschaftswachstum zu fördern und populistischen Strömungen entgegenzuwirken.

In Deutschland hat Wirtschaftsminister Robert Habeck die ersten Klimaschutzverträge unterzeichnet, die Unternehmen finanzielle Unterstützung für die Umstellung auf klimafreundlichere Produktionsverfahren bieten. Der Staat übernimmt die Mehrkosten, bis diese Verfahren wirtschaftlich tragfähig sind. Insgesamt sollen 15 Unternehmen bis zu 2,8 Milliarden Euro erhalten, wobei die Auszahlung an die tatsächliche CO2-Einsparung gekoppelt ist. Diese Initiative zielt darauf ab, Planungssicherheit für Unternehmen zu schaffen und die Dekarbonisierung voranzutreiben. Die geförderten Branchen umfassen unter anderem die Papier-, Glas-, Stahl- und Chemieindustrie.

Im Gegensatz dazu sieht die deutsche Elektro- und Digitalindustrie eine deutliche Produktionsdelle. Die Branche rechnet mit einem Rückgang von 7 Prozent im laufenden Jahr, anstatt der ursprünglich erwarteten 2 Prozent. Die konjunkturelle Erholung für 2024 bleibt aus, was auf strukturelle Defizite am Standort Deutschland zurückzuführen ist. Hohe Energiepreise, hohe Steuern und eine zunehmende Bürokratie werden als Hauptursachen genannt, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beeinträchtigen. Bis August 2023 lag die Produktion der Branche 9,7 Prozent unter dem Vorjahreswert, und die Auftragseingänge sanken um 10,9 Prozent. Aktuell sind 34.800 Beschäftigte in Kurzarbeit, was die angespannte Lage der Branche verdeutlicht.

Insgesamt zeigt sich ein Bild von ambivalenten Entwicklungen in der Wirtschaft: Während Großbritannien auf eine zukunftsorientierte Investitionsstrategie setzt, kämpft die deutsche Elektro- und Digitalindustrie mit erheblichen Herausforderungen.

