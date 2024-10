Fitch bestätigt 'BBB'-Rating für Leonteq AG: Stabilität und Wachstum im Fokus!

Am 14. Oktober 2024 hat die Ratingagentur Fitch das langfristige Emittentenausfallrating (IDR) der Leonteq AG mit „BBB“ und einem stabilen Ausblick bestätigt. Diese Bestätigung reflektiert die starke Marktposition des Unternehmens in der Schweiz, seine solide Kapitalbasis sowie ein effektives Liquiditätsmanagement. Fitch hebt die gut etablierte und skalierbare Plattform von Leonteq hervor, die sich auf strukturierte Produkte spezialisiert hat. Zudem wird auf verschiedene Initiativen verwiesen, die das Unternehmen in letzter Zeit ergriffen hat, um das Kundengeschäft zu erweitern und zu diversifizieren.

Fitch betont, dass Leonteq über ein fundiertes Marktrisikomanagement und erhebliche Liquiditätspuffer verfügt. Dennoch wird auch die Sensibilität des Geschäftsmodells gegenüber Marktunsicherheiten und -volatilität angesprochen, was zu Schwankungen in den Erträgen und der Profitabilität führen kann. Die Kapitalisierung von Leonteq wird als angemessen bewertet.