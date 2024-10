Berentzen-Gruppe: EBIT steigt um 52% – Trotz Konsumflaute optimistisch!

Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft hat am 15. Oktober 2024 vorläufige Geschäftszahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen, das im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist, berichtet von einem signifikanten Anstieg des Konzernbetriebsergebnisses (EBIT) um etwa 52 % auf 7,6 Millionen Euro, verglichen mit 5,0 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Auch das Konzern-EBITDA stieg auf 14,1 Millionen Euro, was einer Steigerung von 25,8 % gegenüber 11,2 Millionen Euro im Vorjahr entspricht. Die Konzernumsatzerlöse lagen mit 133,5 Millionen Euro nahezu auf dem Niveau des Vorjahres (134,6 Millionen Euro), was einem Rückgang von 0,8 % entspricht.

Die Berentzen-Gruppe hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Das Unternehmen rechnet mit einem Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 9,0 bis 11,0 Millionen Euro (zuvor 8,0 bis 10,0 Millionen Euro) und einem Konzern-EBITDA zwischen 18,0 und 20,0 Millionen Euro (zuvor 17,2 bis 19,2 Millionen Euro). Die Konzernumsatzerlöse werden in einer Bandbreite von 185,0 bis 195,0 Millionen Euro erwartet, was eine Anpassung gegenüber der ursprünglichen Prognose darstellt.

Die endgültigen Geschäftszahlen sowie weitere Informationen werden am 23. Oktober 2024 veröffentlicht. Die Berentzen-Gruppe, die auf eine über 260-jährige Geschichte zurückblickt, ist in den Bereichen Spirituosen, alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme tätig und vertreibt ihre Produkte in mehr als 60 Ländern weltweit. Die Aktie des Unternehmens ist im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.

Die Berentzen-Gruppe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 4,675EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:48 Uhr) gehandelt.