Flughafen Wien AG: Aktien halten – Zielpreis auf 61 Euro angehoben!

Im September 2024 verzeichnete FWAG einen Anstieg der Passagierzahlen um 7 % im Vergleich zum Vorjahr, was zu insgesamt 4,06 Millionen Passagieren führte. Besonders hervorzuheben ist das Wachstum am Hauptflughafen Wien, wo die Passagierzahlen um 5,4 % auf 3,08 Millionen stiegen. Auch die Flughäfen Malta und Košice trugen mit Zuwächsen von 10 % bzw. 22 % zur positiven Entwicklung bei. Im dritten Quartal 2024 erreichte FWAG mit 12,9 Millionen Passagieren ein Rekordniveau, das 8 % über dem bisherigen Höchstwert von 2019 liegt.

Die Flughafen Wien AG (FWAG) hat in einer aktuellen Analyse von NuWays AG eine aktualisierte Empfehlung erhalten, die besagt, dass die Aktien des Unternehmens gehalten werden sollten. Der Zielpreis wurde auf 61,00 Euro angehoben, was eine moderate Steigerung im Vergleich zur vorherigen Schätzung von 59,00 Euro darstellt. Diese Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund positiver Verkehrszahlen und einer robusten Nachfrageentwicklung.

Die positive Entwicklung der Passagierzahlen wird durch eine Erhöhung der Flugkapazitäten der Airlines unterstützt. Austrian Airlines, der wichtigste Carrier am Flughafen Wien, hat die Frequenzen auf wichtigen Langstreckenverbindungen erhöht, während Ryanair seine Flotte in Wien ausgebaut hat. Zudem haben neue Airlines wie SkyExpress und AirArabia Verbindungen nach Wien aufgenommen. Insgesamt wird für die bevorstehende Wintersaison ein Anstieg der Flugangebote um mittlere einstellige Prozentsätze erwartet.

Die Nachfrage nach Flugreisen bleibt stabil, unterstützt durch steigende reale Löhne in Österreich und eine anhaltende Reiselust der Verbraucher. Eine Studie zeigt einen Anstieg der Freizeitreiseverkäufe in Deutschland um 21 % im Vergleich zum Vorjahr, was als positiver Indikator für die österreichische Nachfrage gewertet wird.

Trotz der positiven Marktentwicklung bleibt die Empfehlung, die Aktien von FWAG zu halten, bestehen. Die Analysten sehen die Bewertung des Unternehmens als fair an, da die Aktien nur ein begrenztes Aufwärtspotenzial von 13 % bieten. Die Erhöhung der Flughafenentgelte um 9,7 % ab Januar 2024 wird ebenfalls in die Prognosen einbezogen, was zu einem erwarteten Umsatzwachstum von 12 % im dritten Quartal 2024 führt.

Insgesamt zeigt die Analyse von NuWays AG, dass die Flughafen Wien AG gut positioniert ist, um von der Erholung des Reiseverkehrs zu profitieren, während die Bewertung der Aktien als angemessen erachtet wird.

Die Vienna International Airport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 52,90EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:49 Uhr) gehandelt.