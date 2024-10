Just Eat Takeaway: Analysten zeigen sich gespalten nach Quartalszahlen!

Das US-Analysehaus Bernstein Research äußerte sich ebenfalls zu den Quartalszahlen und bewertete Just Eat Takeaway mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 14 Euro. Analystin Annick Maas merkte an, dass die Ergebnisse unter den vom Unternehmen ermittelten Konsensschätzungen lagen und in vielen Absatzregionen eine gewisse Schwäche zu beobachten war. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen in einigen Märkten Schwierigkeiten hat, die Erwartungen zu erfüllen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal 2024 auf "Sector Perform" belassen und ein Kursziel von 25 Euro festgelegt. Analystin Wassachon Udomsilpa stellte fest, dass der Bruttotransaktionswert des Unternehmens leicht unter den Konsensschätzungen lag. Trotz dieser Abweichung sei Just Eat Takeaway jedoch auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen.

Die Schweizer Großbank UBS bewertete Just Eat Takeaway nach den Quartalszahlen mit "Buy" und einem Kursziel von 1715 Pence. Analyst Jo Barnet-Lamb wies darauf hin, dass die Absatzregionen Nordeuropa und Nordamerika hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Das Wachstum des Unternehmens habe sich am unteren Ende des in Aussicht gestellten Zielkorridors bewegt, was auf Herausforderungen in diesen wichtigen Märkten hinweist.

Insgesamt zeigen die Reaktionen der Analysten auf die Quartalszahlen von Just Eat Takeaway ein gemischtes Bild. Während RBC eine moderate Sichtweise einnimmt und die Erreichung der Jahresziele als positiv hervorhebt, zeigen Bernstein Research und UBS Besorgnis über die schwächeren Ergebnisse in bestimmten Regionen. Diese Divergenz in den Bewertungen könnte auf unterschiedliche Einschätzungen der Marktbedingungen und der zukünftigen Wachstumschancen des Unternehmens hinweisen.

Die aktuellen Herausforderungen, insbesondere in Nordeuropa und Nordamerika, könnten darauf hindeuten, dass Just Eat Takeaway sich in einem wettbewerbsintensiven Umfeld behaupten muss. Die Analysten werden die weitere Entwicklung des Unternehmens genau beobachten, insbesondere in Bezug auf die Umsetzung der strategischen Maßnahmen zur Verbesserung der Marktposition und zur Steigerung des Bruttotransaktionswerts.

Die Just Eat Takeaway.com Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 11,34EUR auf Lang & Schwarz (17. Oktober 2024, 07:51 Uhr) gehandelt.