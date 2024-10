ABB Q3 2024: Rekordmarge und starke Akquisitionen trotz Herausforderungen!

ABB Ltd hat am 17. Oktober 2024 die Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 veröffentlicht, die ein moderates Wachstum und eine Steigerung der Profitabilität zeigen. Der Auftragseingang stieg um 2 % auf 8,19 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz ebenfalls um 2 % auf 8,15 Milliarden US-Dollar zulegte. Bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte blieb das Wachstum auf vergleichbarer Basis gleich. Die operative EBITA-Marge erreichte mit 19,0 % einen Rekordwert, was einer Steigerung um 1,6 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Reingewinn stieg um 7 % auf 947 Millionen US-Dollar, und der unverwässerte Gewinn je Aktie erhöhte sich um 8 % auf 0,51 US-Dollar.

Trotz der positiven Entwicklung in den meisten Geschäftsbereichen gab es Herausforderungen im Bereich der Fertigungsautomation, der die Umsatzprognosen dämpfte. Der CEO Morten Wierod betonte, dass die starke Leistung im Bereich Elektrifizierung die Schwächen in der Robotik und im E-Mobility-Segment mehr als ausglich. Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit blieb stabil bei 1,34 Milliarden US-Dollar, während der kumulierte Free Cashflow im bisherigen Jahr auf 2,6 Milliarden US-Dollar anstieg.