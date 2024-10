Immobilienfinanzierungen und mehr Marktanteile beleben Hypoport-Geschäft weiter

vonHS schrieb 27.09.24, 22:48

Die Bewertung ist traditionell schon utopisch, auch nach dem steilem Absturz noch. Dennoch hat die Aktie des Finanzdienstleisters in den vergangenen zwölf Monaten schon wieder 120 Prozent gutgemacht. Doch das soll erst der Anfang sein: Analysten rechnen mit einer „,mehrjährigen Wachstumsstory" - denn das Unternehmen folge dem Immo-Boom:



https://www.eurams.de/nachrichten/aktien/mehrjaehrige-wachstumsstory-diese-finanz-aktie-startet-jetzt-durch-20367027.html?feed=Fp6x9RbRcEGNP_Diir28TQ



Und das werde jetzt nach dem Wiederaufstieg in dem M-DAX für den Kapitalmarkt jetzt auch wieder sichtbarer, meint EURO AM SONNTAG.