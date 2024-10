DAX weitet Verluste aus

Aber ausschließlich ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 19.510 Punkten dürfte weitere Käufer mobilisieren und den DAX entsprechend der mittelfristigen Prognose an 19.800 Punkte vorantreiben. Dort angelangt, müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Eine überschießende Welle hätte dennoch Platz bis an 19.915 Punkte, ehe das Barometer in eine dann überfällige Konsolidierung übergeht. Auf der Unterseite bieten die Niveaus bei 19.377 und darunter 19.206 Punkten vergleichsweise solide Unterstützungen. Etwas mehr Sorge dürfte dagegen ein Kursrutsch unter 19.200 Punkte bereiten, weil in diesem Fall ein zwingender Test der Nackenlinie der vorausgegangenen inversen SKS-Formation bei rund 19.000 Punkten drohen würde. Aber selbst in diesem Szenario bliebe der übergeordnete Aufwärtstrend beim DAX noch intakt. Insofern wird weiterhin an einer Fortsetzung der DAX-Rallye festgehalten.

Aktuelle Lage