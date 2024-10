Hypoport zieht wieder kräftig hoch

Zu Wochenmitte konnte die Hypoport-Aktie bereits einen wichtigen Schritt durch einen Anstieg über das Ausbruchsniveau von 291,00 Euro gehen und damit den kurzfristigen Abwärtstrend der letzten Wochen beenden. Weitere Kapitalzuflüsse könnten rasch zu einem Test der Septemberhochs bei 305,00 Euro führen, aus der Flagge geht aber noch weitaus höheres Kurspotenzial sogar bis an 324,40 Euro hervor. Genau diese Wegstrecke könnte über ein entsprechendes Long-Investment beispielshalber durch das weiter unten vorgestellte Zertifikat nachgehandelt werden. Auf der Unterseite bietet zunächst das Ausbruchsniveau bei 291,00 US-Dollar eine nicht unerhebliche Unterstützung, ansonsten der horizontale Support verlaufend um 284,00 Euro. Zu einem solchen Szenario sollte es demnächst aber nicht mehr kommen, weil dies doch ein wenig am Image der Aktie kratzen würde und dadurch gewisses Enttäuschungspotenzial am Mittwoch bereithält.

Trading-Strategie: