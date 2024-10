Von Stabilisierung nichts zu sehen

Übergeordnet hält sich das Währungspaar Euro zum US-Dollar in einer groben Seitwärtsspanne zwischen 1,0448 und 1,1275 US-Dollar seit Dezember 2022 auf. In der Hälfte der Spanne waren die Ausschläge am größten und haben mit der Zeit wieder abgenommen. Nach einem finalen Kursanstieg des Paares an 1,12 US-Dollar und damit die Verlaufshochs aus Anfang dieses Jahres wurde in diesem Bereich schließlich ein Doppelhoch ausgebildet und damit eine Umkehrformation aktiviert. Die Folge waren zum Teil sehr heftige Verluste, die geradewegs unter den 200-Tage-Durchschnitt von 1,0904 US-Dollar in dieser Woche talwärts reichten. Sollte sich die weiter anhaltende Korrektur in dieser Form fortsetzen, dürfte nur der seit April dieses Jahres bestehende Aufwärtstrend beim Paar für eine zumindest temporäre Stabilisierung sorgen.

Unterstützungen nahen