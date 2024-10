Mitarbeiter von Geld- und Werttransporten im Norden streiken

SCHWERIN/ROSTOCK (dpa-AFX) - Mitarbeiter von Unternehmen für den Geld- und Werttransport haben am frühen Morgen an norddeutschen Standorten ihre Arbeit niedergelegt und sind in einen zweitägigen Warnstreik getreten. "Wir haben an vielen Standorten zwischen 4.00 und 5.00 Uhr angefangen", sagte ein Sprecher der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Schwerin.

Deshalb seien bisher sind nur sehr wenige Touren von Geldtransportern gestartet. "Es sind so wenige Touren, dass man es in den nächsten Tagen spüren wird." Die Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft sollen bis Freitag in München fortgesetzt werden.