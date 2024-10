TSMC überrascht mit 54 Prozent Gewinnsprung, hebt Prognose an

Der weltgrößte Auftragsfertiger für Halbleiter, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), hat im dritten Quartal einen beeindruckenden Gewinnsprung von 54 Prozent verzeichnet und damit die Markterwartungen übertroffen. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr wurde zudem erneut angehoben.

Der Erfolg von TSMC spiegelt die Bedeutung der KI-Infrastruktur wider, die von Unternehmen wie Microsoft und Amazon vorangetrieben wird. TSMC hob auch die Prognose für den Jahresumsatz an und geht jetzt von einem Anstieg um etwa 30 Prozent, statt zuvor rund 25 Prozent, aus. Das Unternehmen hatte seine Umsatzprognose für 2024 bereits im Juli angehoben und geht davon aus, dass die steigende Nachfrage nach KI-gestützten Anwendungen auch den Absatz von Konsumgütern wie iPhones weiter beflügeln wird.

Der Aktienkurs des Unternehmens schnellte am Donnerstag bei Tradegate um 6,1 Prozent hoch und liegt auch im vorbörslichen US-Handel 6,1 Prozent höher. Seit Jahresbeginn haben die Titel im regulären Handel 85 Prozent an Wert zugelegt. Analysten raten weiterhin zum Kauf der Aktie, ihr mittleres Kursziel entspricht einem weiteren Aufwärtspotenzial von rund 23 Prozent.

Obwohl TSMC weiterhin von der starken Nachfrage nach seinen fortschrittlichen 2- und 3-Nanometer-Technologien profitiert, zeigen sich in anderen Bereichen des globalen Halbleitermarkts erste Anzeichen einer Verlangsamung.

Der wichtige Zulieferer ASML Holding meldete kürzlich deutlich niedrigere Aufträge als erwartet, was den Kurs einbrechen ließ und Zweifel an der Wachstumsdynamik im Chipsektor aufkommen lässt. Dennoch bieten die fortschrittlichen Technologien von TSMC sowie eine optimierte Produktion weiterhin Stabilität.

Die Frage, die nun viele Investoren umtreibt, ist, ob die aktuelle Begeisterung rund um die KI nachhaltig ist. Einige Marktbeobachter zweifeln daran, ob Unternehmen wie Meta oder Alphabet langfristig in gleichem Maße in KI-Infrastruktur investieren werden, ohne dass ein klarer "Killer-Use-Case" in Sicht ist.

TSMC selbst scheint jedoch fest auf Expansionskurs zu bleiben. Neben Bauprojekten in Japan und den USA plant das Unternehmen den Bau weiterer Fabriken in Europa, um insbesondere den Markt für KI-Chips zu bedienen.

Mit diesen ambitionierten Wachstumsplänen und einer soliden Nachfrage nach seinen Technologien bleibt TSMC gut aufgestellt – auch wenn die Zukunft der KI-Investitionen weiter mit Unsicherheiten behaftet ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion