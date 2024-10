Adcore als Finalist für Microsoft Channel Partner des Jahres und Client Partnership des Jahres in der EMEA-Region nominiert

TORONTO, ON / 16. Oktober 2024 / Adcore Inc. (das „Unternehmen“ oder „Adcore“) (TSX)(OTCQX)(FSE), eine führende E-Commerce-Werbeverwaltungs- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf eine mühelose und zugängliche Weise („Effortless Marketing“) nutzt, freut sich bekannt zu geben, dass sie als Finalist für die Auszeichnungen „Client Partnership of the Year“ und „Channel Partner of the Year“ von Microsoft Advertising nominiert wurde.

Die Microsoft Advertising Partner Awards würdigen die Partner von Microsoft Advertising, die herausragende Arbeit auf allen Ebenen zeigen. Die Nominierung erkennt an, dass Adcore über das normale Maß hinausgegangen ist, um Erfolge für ihre Kunden zu erzielen.

Omri Brill, Gründer und CEO von Adcore, erklärte: „Wir fühlen uns geehrt, erneut als Finalist für den Microsoft Advertising EMEA Channel Partner of the Year Award nominiert zu sein, nachdem wir im Jahr 2023 sowohl als Microsoft Advertising Global Channel Partner als auch als EMEA Channel Partner ausgezeichnet wurden. In diesem Jahr freuen wir uns auch, als Finalist für die Microsoft Advertising EMEA Client Partnership of the Year anerkannt zu werden.“

Diese Nominierungen spiegeln die Stärke unserer Marketing-Cloud-Technologie wider, die es uns ermöglicht, innovative, datenbasierte Kampagnen mit globaler Präzision zu liefern. Unsere Fähigkeit, unsere internationale Reichweite zu nutzen und neue Kunden zu Microsoft zu führen, war ein Schlüssel zu unserem Erfolg. Diese Anerkennung bestätigt den Wert unserer starken Partnerschaft mit Microsoft Advertising.“

Herr Brill fuhr fort: „Wir bleiben engagiert, Vorreiter im digitalen Marketing zu sein, unsere Partnerschaft mit Microsoft Advertising weiter zu stärken und unseren Kunden unvergleichliche Marketinglösungen zu bieten. Diese Auszeichnung ist eine Motivation, unseren Weg fortzusetzen und die Zukunft des digitalen Marketings zu gestalten.“

Nigel Leggatt, Director of Partner Sales - EMEA bei Microsoft Advertising, fügte hinzu: „Ich bin begeistert von dem anhaltenden Erfolg und der Stärke unserer Partnerschaft mit Adcore. Ihr anhaltendes internationales Wachstum und ihre vielfältige Kundschaft in verschiedenen Branchen haben erheblich von der Integration der Microsoft Advertising-Produkte in Adcores Marketing-Cloud-Lösungen profitiert. Die Synergie zwischen unseren Unternehmen war ein wichtiger Treiber und hat erheblichen Mehrwert geschaffen. Adcore ist zu einem wichtigen Partner geworden, und wir freuen uns auf das Potenzial, das unsere fortgesetzte Zusammenarbeit bietet.“