Aktien Asien/Pazifik Mehrheitlich im Minus - Zweifel an China-Konjunkturpaket Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag überwiegend nachgegeben. Die chinesischen Börsen litten unter anhaltenden Zweifeln an der Wirksamkeit von Pekings angekündigten Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft. Der CSI 300 mit …