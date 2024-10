DAX-Wert Sartorius explodiert: Ist das endlich der Turnaround?

Tipp aus der Redaktion: Tenbagger-Chance mit der nächsten BioNTech! Fordern Sie sofort unseren brandneuen, kostenlosen Biotech-Spezialreport an und erfahren Sie, welche 3 Biotech-Aktien das Potenzial haben, Ihren finanziellen Erfolg zu sichern.

Erlöse erneut rückläufig, aber Auftragseingang erholt sich

Am Donnerstagmorgen sind die Anteile jedoch gefragt, denn das Unternehmen hat einen zufriedenstellenden Geschäftsbericht vorgelegt. Zwar fielen die Erlöse in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres erneut um -2,0 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum vor einem Jahr. Der Auftragseingang zeigt mit einem Plus von 6,6 Prozent jedoch endlich in die richtige Richtung.

Insgesamt erlöste Sartorius 2,47 Milliarden Euro, während der Auftragsbestand auf 2,32 Milliarden Euro kletterte. Die Erholung wurde dabei maßgeblich vom europäischen Markt angetrieben, auf dem der Konzern ein Umsatzplus von 5,0 Prozent erzielte, in Nordamerika sowie im Asien-Pazifik-Raum waren die Erlöse jedoch weiter rückläufig.

Gewinneinbruch gegenüber dem Vorjahr ...

Aufgrund eines ungünstigen Produkt- und Nachfragemix, wie das Unternehmen in seiner Pressemitteilung angibt, gab das operative EBITDA überdurchschnittlich nach und sank um 6,4 Prozent auf 686 Millionen Euro. Das bedeutete eine um 1,1 Prozent niedrigere Marge und führte zu einer Ertragsspanne von 27,7 Prozent.

Den bereinigten Gewinn pro Aktie gibt das Unternehmen mit 3,01 Euro an. Insgesamt erwirtschaftete Sartorius 208 Millionen Euro, nach 274 Millionen Euro im Jahr zuvor (EPS: 4,01 Euro).

... der war allerdings bereits eingepreist

Damit spiegeln die Aktienkursverluste weitestgehend die nachteilige Gewinnentwicklung wider. Da das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr jedoch bekräftigte und der Anstieg der Auftragseingänge ein gutes Zeichen für die erhoffte Erholung ist, sind Anleger am Donnerstagmorgen gewillt, die Anteile mit kräftigen Kursaufschlägen zu belohnen.

Sartorius verteuert sich unmittelbar nach der Handelseröffnung um über 15 Prozent und steht damit vor dem besten Handelstag seit sehr langer Zeit. Aus technischer Perspektive könnte der Sprung über den Widerstandsbereich um 260 Euro den Weg frei machen für mittelfristig fortgesetzte Kursgewinne.

Am Tag zuvor hatte die Aktie noch mit Kursverlusten von über 4 Prozent zu kämpfen, nachdem US-Mitbewerber Abbott ein insgesamt gutes, ausgerechnet in der Diagnostik-Sparte aber schwaches Ergebnis vorgelegt hatte.

Fazit: Kursexplosion räumt Widerstände aus dem Weg

Die Aktie von Sartorius geht am Donnerstag durch die Decke, nachdem das Unternehmen zwar erneut einen Umsatzrückgang vermelden musste, sich die lange schwachen Auftragseingänge jedoch endlich erholen – das könnte tatsächlich auf den vom Management lange versprochenen Turnaround hindeuten.

Ein Schnäppchen ist die Aktie zwar nicht, erst recht nicht nach dem gewaltigen Kursanstieg vom Donnerstagmorgen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis dürfte sich in diesem Jahr auf etwa 60 belaufen. Zumindest aus technischer Perspektive machen die Anteile aber den Weg frei für weitere Kursgewinne.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion