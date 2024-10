Wissenschaftsakademie Leopoldina veröffentlicht Diskussionspapier zu KI

HALLE (dpa-AFX) - Die Leopoldina wirbt für einen nüchternen Blick auf Möglichkeiten und Grenzen Künstlicher Intelligenz (KI). In einem Diskussionspapier erinnert die Nationale Akademie der Wissenschaften unter anderem daran, welche vielfältigen "Täuschungspotenziale" im Zusammenhang mit generativer KI bestehen - etwa wenn Nutzern nicht bewusst ist, dass sie mit einer KI kommunizieren oder wenn sie nicht wissen, was eine KI leisten kann und was nicht, teilte die Institution mit.

Leopoldina warnt vor neuen Dimensionen möglichen Missbrauchs